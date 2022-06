WALL STREET TERMINE EN NETTE HAUSSE

(Reuters) - La Bourse de New York a terminé en nette hausse jeudi, portée par des entreprises à forte capitalisation comme Tesla et Nvidia, au terme d'une séance agitée en attendant la publication des chiffres de l'emploi vendredi.

L'indice Dow Jones a gagné 1,33%, ou 435,05 points, à 33.248,28 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 75,67 points, soit 1,85%, à 4.176,9 points.

Le Nasdaq Composite a bondi de son côté de 322,44 points (2,69%) à 12.316,90 points.

Alors que l'inflation aux Etats-Unis n'avait pas été aussi élevée depuis 40 ans, la vice-présidente de la Réserve fédérale, Lael Brainard, a déclaré jeudi que des hausses d'un demi-point des taux de l'institution ce mois-ci et en juillet étaient raisonnables, et qu'il y avait peu de chance qu'une pause soit observée en septembre, comme l'espèrent les marchés financiers.

"La volatilité est devenue la norme, pas l'exception. Les actions sont prises en otage par l'inflation, et jusqu'à ce que l'inflation soit maîtrisée, la volatilité restera probablement élevée", a déclaré Terry Sandven, stratège en chef des actions chez US Bank Wealth Management à Minneapolis, Minnesota.

Après avoir accusé le coup à la suite des propos tenus par Lael Brainard, les indices new-yorkais se sont ressaisis sous l'impulsion notamment de Tesla, Meta Platforms et Nvidia, qui ont gagné entre 4,8% et 7%.

Bousculé en début de séance après avoir annoncé une réduction de ses prévisions de bénéfice et de chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre, Microsoft a profité de la tendance pour gagner 0,8%.

Hewlett-Packard Enterprise a en revanché cédé plus de 5% après des résultats trimestriels inférieurs aux attentes.

Vendredi, tous les regards se tourneront vers les créations d'emplois non agricoles, qui devraient donner des indications aux investisseurs sur l'état de l'économie américaine et l'agressivité avec laquelle la Fed pourrait continuer à augmenter les taux d'intérêt.

(Reportage de Noel Randewich à Oakland et Anisha Sircar à Bangalore, version française Tangi Salaün)