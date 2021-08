New York (awp/afp) - La Bourse de New York a terminé en ordre dispersé jeudi, après deux séances de pertes suscitées par les inquiétudes sur la reprise face au variant Delta et par les projets de la Fed de diminuer son soutien monétaire.

Selon des résultats provisoires à la clôture, l'indice Dow Jones a lâché 0,19% à 34.895,31 points. Le Nasdaq, à forte concentration technologique, a grappillé +0,11% à 14.541,79 points. L'indice élargi S&P 500 a avancé de 0,13% à 4.405,85 points.

afp/rp