New York (awp/afp) - La Bourse de New York a terminé en ordre dispersé mercredi, le Dow Jones faiblissant pour la 2e séance d'affilée, après la réunion monétaire de la Fed et de bons résultats d'entreprises.

Selon des chiffres provisoires à la clôture, l'indice Dow Jones a lâché 0,36% ) 34/930,80 points. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a progressé de 0,70% à 14.762,58 points. L'indice élargi S&P 500 est resté quasiment stable à 4.400,63 points (-0,02%).

afp/rp