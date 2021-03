WALL STREET TERMINE EN ORDRE DISPERSÉ DANS L'ATTENTE DE LA FED

(Reuters) - L'indice S&P 500 a terminé en baisse mardi, pénalisé par les secteurs de l'énergie et de l'industrie alors que les investisseurs attendent les décisions de la Réserve fédérale américaine mercredi.

L'indice Dow Jones a cédé 0,39% à 32 825,95 et le S&P-500, plus large, 0,16%, à 3 962,71.

Le Nasdaq Composite a grappillé en revanche 0,09% à 13 471,57 points.

Les craintes d'une surchauffe de l'économie et la récente augmentation des taux d'intérêt ont renforcé l'attention portée à la réunion de deux jours de la Fed, au cours de laquelle les responsables politiques sont susceptibles de revoir à la hausse les prévisions économiques et de réitérer leur promesse de rester accommodants dans un avenir proche.

"Cette réunion de la Fed est l'une des plus importantes pour le marché, ce sera la première depuis la récente hausse du taux d'inflation", a déclaré Tom Martin, gestionnaire de portefeuille senior chez Globalt Investments.

Par ailleurs, les ventes au détail aux États-Unis ont baissé plus que prévu en février en raison de la vague de froid qui a balayé une grande partie du pays mais elles devraient rebondir dans les mois à venir grâce à l'adoption d'un nouveau plan de relance qui inclut notamment des aides financières directes aux ménages américains.

VALEURS

Le Nasdaq a terminé en hausse, Apple prenant 1,3% après qu'Evercore ISI a relevé son objectif de cours sur les actions du fabricant d'iPhone.

Le secteur de l'énergie a reculé de 3% et les valeurs financières et industrielles ont perdu plus de 1% en raison du repli des cours du pétrole.

(Version française Camille Raynaud, édité par Jean-Michel Bélot)

par Noel Randewich