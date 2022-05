New York (awp/afp) - La Bourse de New York a terminé sur une note contrastée mardi, mal orientée par des publications d'entreprises jugées décevantes et des données macroéconomiques accréditant la thèse d'un ralentissement économique aux Etats-Unis.

L'indice Nasdaq, à forte composition technologique, a lâché 2,35%, tandis que l'indice élargi a cédé 0,81%. Le Dow Jones a lui réussi à finir dans le vert, en hausse de 0,15%.

afp/rp