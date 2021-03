New York (awp/afp) - La Bourse de New York a terminé en repli mardi après les gros gains de la veille, où le S&P 500 et le Nasdaq avaient affiché leur meilleure séance en plusieurs mois.

Selon des résultats provisoires à la clôture de Wall Street, l'indice Dow Jones a perdu 0,46% à 31.290,47 points. Le Nasdaq, qui avait bondi de plus de 3% lundi, a abandonné 1,42% à 13.358,79 points. Le S&P 500 a lâché 0,81% à 3.870,36 points.

afp/rp