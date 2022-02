New York (awp/afp) - La Bourse de New York a terminé sur une note contrastée vendredi, hésitant entre de bons résultats de sociétés et la robustesse de l'économie américaine d'un côté, et les craintes d'un resserrement monétaire musclé de l'autre.

Le Dow Jones a cédé 0,06%, l'indice Nasdaq, au sein duquel les entreprises technologiques sont fortement représentées, a pris 1,58%, et l'indice élargi S&P 500, 0,52%, selon des résultats provisoires.

afp/rp