Wall Street : toujours des records, valeurs 'Chine' plongent

Nouveau carton plein de records à Wall Street, le 2ème d'affilée avec de nouveaux zéniths à respectivement 35.144 pour le Dow Jones, 4.422 pour le S&P50 (+0,24% pour ces 2 indices).

Le Nasdaq Composite grappille 0,03% à 14.840 mais aligne une 6ème séance de hausse consécutive.

Idem pour le Nasdaq-100, avec +0,05% à 15.120 (et 15.142 au plus haut) dans le sillage de Tesla avec +1,8%, Biogen +2% et Intel avec +2,25%.

Le Russell-2000 a gagné de son côté +0,33% à 2.216.



Rien ne semble pouvoir enrayer la mécanique haussière des indices US: ils grimpent malgré le recul surprise des ventes de logements neufs de -6,6% (contre +3,4% attendu) à 676K transactions contre 795K en rythme annuel.



Autre surprise, le prix médian des maisons chute de plus de 3,3% à 361.800 $ contre 374.400 $ en juin.

Le stock de logements disponible représente 6,3 mois de délai d'écoulement au rythme actuel.



Mais les données conjoncturelles sont largement éclipsées par l'avalanche de résultats trimestriels d'entreprises dont Tesla qui publie un bénéfice par titre 2 fois supérieur au consensus mais qui une fois encore résulte d'éléments externes à l'activité de constructeur automobile.



Mardi, mercredi et jeudi, ce sera au tour des géants américains de la technologie Apple, Microsoft, Alphabet, Facebook et Amazon.



Amazon a démenti ce soir les rumeurs selon lesquelles le Bitcoin pourrait être accepté comme moyen de paiement par le géant de l'e-commerce, néanmoins, il est vrai qu'Amazon cherche à recruter des spécialistes du domaine des 'crypto-actifs', et Jeff Bezos peut s'offrir les meilleurs du marché.



Outre les GAFAM, l'agenda des publications de résultats pour la semaine à venir inclut entre autres General Electric, Pfizer, Ford, McDonald's, Boeing.

Les 2 géants Chevron (+2,1%) et ExxonMobil (+2,5%) publieront vendredi.



Parmi les grands gagnants du jour, Hasbro +12,2%, Carnival +5,5% et Norwegian +4,6%, American Airlines +4,5%, Alaska Air +4%, Zoom +3,9%...



Résultats sanctionnés sur Netease -13,7%, prises de profits sur Twitter -4,2%, Moderna -3,7%, Xilinx -1,8%, Activision et Regeneron -1,5%, Etsy et Nvidia -1,4%.

Les tracasseries réglementaires téléguidées depuis Pékin contre les groupes chinois cotés aux Etats Unis (pour non préservation de la 'data-privacy') continuent de faire des dégâts avec Tencent -10%, JD.Com -8,6%, Pinduoduo -8,8%, Baidu -6%...





