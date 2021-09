Wall Street : un biais positif, sur la lancée du mois d'août

Wall Street devrait entamer le mois de septembre sur une note positive mercredi matin, dans l'attente de nouvelles données concernant l'activité manufacturière de la première économie mondiale.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futures sur les indices S&P 500 et Nasdaq 100 affichent des scores allant de 0,2% à 0,3%, annonçant un début de séance favorable.



Le S&P 500, l'indice de référence des gérants de fonds américains, devrait ainsi poursuivre sur sa lancée du mois d'août qui, avec un gain de 2,9%, constitue son septième mois consécutif de hausse, sa série gagnante la plus longue depuis 2018.



Les investisseurs attendent de prendre connaissance de l'indice ISM manufacturier du mois d'août, qui devrait s'être replié d'après le consensus des économistes en raison des difficultés d'approvisionnement et de recrutement rencontrées aujourd'hui par bon nombre d'entreprises du secteur.



Les intervenants de marché vont devoir surveiller de près les indicateurs maintenant que Jerome Powell, le président de la Fed, a explicitement évoqué, la semaine dernière, la perspective d'une réduction du soutien monétaire de la banque centrale.



Les investisseurs savent que le calendrier des futures décisions de la Réserve fédérale dépendra beaucoup de la qualité des prochaines statistiques économiques.



A ce titre, le secteur privé des Etats-Unis n'a créé que 374.000 emplois en août selon le cabinet ADP, un nombre largement inférieur à l'estimation moyenne des économistes, après les 326.000 créations de juillet.



Mais le marché devrait probablement choisir d'ignorer ces chiffres en attendant la parution, vendredi, du sacro-saint rapport mensuel sur l'emploi du Département du Travail.



Pour les analystes de Raymond James, la bonne dynamique estivale des marchés d'actions américains n'est, en tout cas, pas près de s'interrompre dans l'immédiat.



'Les investisseurs peuvent s'attendre à un regain de volatilité à court terme en raison des débats qui vont émailler la question des impôts, des dépenses d'infrastructures et du plafond de la dette', prévient le gestionnaire d'actifs.



'Mais le tableau d'ensemble, d'un point de vue fondamental comme d'un point de vue technique, apparaît porteur pour les marchés d'actions à moyen terme', assure Raymond James.



