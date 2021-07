Wall Street : un début de séance qui se révèle décevant

La Bourse de New York s'est orientée à la baisse vendredi matin, les interrogations liées à la politique de la Fed continuant de peser à l'issue d'une semaine particulièrement volatile.



Une heure et demie après l'ouverture, le Dow Jones recule de 0,3% à 34.893,8 points tandis que le Nasdaq Composite se replie de 0,1% à 14.538,5 points.



Sur l'ensemble de la semaine, le Dow n'affiche plus qu'une progression de 0,1% tandis que le Nasdaq porte son repli hebdomadaire à 1,1%.



Après la rafale de statistiques dévoilées ces derniers jours, le dernier indicateur économique paru peu après l'ouverture n'a pas contribué à motiver les acheteurs.



L'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan s'est en effet dégradé à 80,8 en estimation préliminaire pour le mois de juillet, après 85,5 le mois dernier.



Cette dégradation du moral des ménages vient à contre-courant de ce que les économistes prévoyaient en moyenne puisque le consensus anticipait une légère progression de l'indice.



La parution, ce matin, d'une hausse surprise des ventes de détail aux Etats-Unis n'avait pas permis aux marchés américains de sortir de leur léthargie.



Après une baisse de 1,7% en mai, les ventes au détail aux Etats-Unis ont augmenté de 0,6% le mois dernier, là où le consensus attendait un repli globalement symétrique.



Au vu du regain récent de l'inflation, cette statistique meilleure que prévu semble confirmer la récente orientation prise par la Fed, laissant entrevoir un resserrement à venir.



L'indice de volatilité du CBOE, surnommé 'indice de la peur' se tend d'ailleurs de 1,3 point à 17,2, une tendance qui favorise les valeurs refuge dans les services collectifs, l'immobilier et la santé.



Du côté des valeurs spécifiques, l'action Intel affiche l'une des plus fortes hausses de l'indice Dow Jones (+0,7%) sur des spéculations prêtant au groupe des visées sur le fondeur de circuits intégrés GlobalFoundries.



Quant à Moderna, l'action grimpe de plus de 9% après l'annonce de son entrée sur l'indice S&P 500 à compter de la séance du mercredi 21 juillet.



