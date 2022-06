Wall Street : un début de semaine déprimé

Wall Street a commencé la semaine dans la déprime, angoissée à l'idée d'une éventuelle retombée en récession de l'économie américaine. Le Dow Jones a lâché 2,8% à 30517 points, tandis que le Nasdaq Composite a décroché de 4,7% à 10809 points.



L'ensemble des marchés boursiers mondiaux a été impacté par les craintes entourant la flambée de l'inflation et le ralentissement de la croissance, craintes qui se sont aussi reflétées dans la récente évolution des rendements obligataires américains.



Le rendement des obligations d'Etat à 10 ans s'est ainsi tendu de 23 points de base à 3,38%, et celui à deux ans -plus sensible à la Fed- s'est envolé de 29 points de base à 3,35%, son plus haut niveau depuis 2007.



'Auparavant, l'écart de rendement entre les deux échéances avait brièvement plongé en territoire négatif pour la première fois depuis avril', souligne Wells Fargo. L'inversion de la courbe des taux est souvent considérée comme le signe annonciateur d'une récession.



Dans ces conditions, les places américaines ont poursuivi leur descente aux enfers, notamment les valeurs pétrolières à l'image d'ExxonMobil ou Chevron (-4,6% chacune) et technologiques comme Meta (-6,4%), Amazon (-5,4%) ou Alphabet (-4,3%).



Toujours parmi les technologiques, Tesla a dévissé de 7,1%, et ce bien que RBC ait relevé son opinion sur le titre de 'performance en ligne avec le secteur' à 'surperformance' avec un objectif de cours réduit de 1175 à 1100 dollars.



Parmi les composants du Dow Jones, Coca-Cola -valeur à caractère assez défensif- est parvenue à bien limiter la casse (-0,1%), à la faveur de propos positifs de Morgan Stanley, d'après des sources de marché.



