Wall Street : un peu d'air avec les taux qui se détendent

Après sa séance douloureuse de la veille, la Bourse de New York devrait reprendre quelques couleurs mercredi matin, portée par un rebond des valeurs technologiques alors que les rendements obligataires refluent un peu.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur l'indice S&P 500 avance de 0,4%, tandis que celui sur le Nasdaq 100 progresse lui de près de 0,6%, annonçant un début de séance dans le vert.



Sur le marché obligataire, les rendements des bons du Trésor américain à long terme reculent nettement, le dix ans perdant près de deux points de base pour revenir à 1,52% après le pic de 1,57% atteint hier.



Cette accalmie devrait apporter un soutien non négligeable aux titres de la technologie, qui avaient été sous pression hier en raison de leur dépendance à un environnement de taux bas.



La hausse des taux longs relance en effet les craintes sur un renchérissement du coût du financement des entreprises de la 'high tech', très tributaires des emprunts bancaires.



Le niveau actuel des rendements rend également les actions technologiques moins séduisantes eu égard à leurs niveaux de valorisations souvent jugées élevés.



Le mouvement de correction sur les marchés d'actions avait été provoqué hier par une remontée des rendements obligataires, elle-même à rapprocher de la flambée des prix de l'énergie.



Le renchérissement des coûts énergétiques est susceptible d'accélérer le rythme de l'inflation et donc de justifier de futures mesures de resserrement monétaire de la part des grandes banques centrales.



La détente des rendements semble favoriser un repli des cours du pétrole, puisque le baril de brut léger américain reculant actuellement de 0,5% à 74,9 dollars.



Les inquiétudes entourant la remontée des taux n'ont toutefois pas disparu ce matin et bon nombre de facteurs justifient la prudence, estiment certains spécialistes.



'Le mouvement dit 'buy the dip' (qui consiste à acheter sur les points bas, NDLR) est loin d'être évident face à l'accumulation des risques économiques', prévient un trader.



