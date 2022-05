Wall Street : un rebond s'opère avec les financières

Wall Street a débuté dans le vert lundi matin après avoir aligné sept semaines consécutives de baisse, un rebond notamment alimenté par des rachats à bon compte sur les valeurs financières.



En fin de matinée, le Dow Jones progresse de 1,8% à 31.815,6 points, tandis que le Nasdaq Composite avance de 0,7% à 11.439 points.



Ce rebond intervient alors que le S&P 500 a frôlé vendredi une entrée en 'marché baissier', c'est-à-dire une figure marquée par une chute de plus de 20% par rapport à ses récents plus hauts.



Avec un repli de plus de 3% la semaine passée, le S&P vient d'enchaîner une septième semaine de repli d'affilée, sa pire série baissière depuis 2001.



Après ce genre de mouvement massif de vente, les chasseurs de bonnes affaires ont tendance à faire leur apparition en partant à la recherche de titres survendus.



Conséquence, dix des 11 grands indices sectoriels S&P évoluent dans le vert ce lundi, la seule exception étant pour le compartiment défensif de la consommation contrainte.



Les rebonds les plus marqués profitent au secteur de l'énergie, avec un gain de 2,1%, mais surtout à la finance (+2,7%) dans l'optique d'une poursuite du relèvement des taux d'intérêt.



JPMorgan grimpe de plus de 6% après avoir relevé sa prévision de revenu net d'intérêt pour 2022 à l'occasion de sa journée d'investisseurs annuelle.



Electronic Arts s'adjuge de son côté 2% sur des informations évoquant la volonté du concepteur de jeux vidéo de fusionner ou d'être racheté par un groupe de la trempe de Disney, Apple ou Amazon.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.