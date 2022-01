Wall Street : un rebond se profile, pause sur les rendements

Wall Street devrait rebondir mercredi matin au lendemain d'un lourd repli déclenché par la remontée des rendements obligataires, dans un contexte marqué par la crainte d'un resserrement monétaire.



Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les principaux indices new-yorkais signalent pour l'instant une ouverture en hausse de 0,3% à 0,5%.



Le Dow Jones avait perdu 1,5% hier, soit sa plus forte baisse depuis le mois de novembre. Quant au Nasdaq Composite, l'indice s'approche désormais de la zone de correction, avec un repli de 9,7% depuis son plus haut de l'automne dernier.



La crainte d'un resserrement monétaire plus rapide que prévu, avec une première hausse de taux désormais envisagée dès le mois de mars, a fait monter les taux obligataires hier, ce qui a pesé sur les indices boursiers.



Sur le compartiment obligataire, la remontée des rendements marque une pause bienvenue ce mercredi, avec un dix ans américain qui recule à 1,87% après avoir atteint hier un plus haut de deux ans hier, à 1,88%.



Dans la théorie financière, lorsque les taux montent, les marchés d'actions sont appelés à baisser du fait de la réduction de la valeur actualisée des bénéfices futurs des sociétés cotées, basée sur les taux d'intérêt.



Si une remontée des taux a tendance à générer une forme de volatilité sur les actions, les marchés financiers reviennent habituellement à un régime plus classique, marqué par une moindre corrélation, rappellent les analystes.



C'est en tout cas le point de vue développé par les stratèges d'UBS, qui voient le rendement du 10 ans américains se tendre vers 2% au mois de juin, puis 2,1% d'ici à la fin de l'année.



Même si elles ne sont pas les seules à publier leurs résultats cette semaine, les grandes banques américaines continuent d'occuper le devant de la scène avec l'annonce de leurs chiffres trimestriels.



Morgan Stanley a fait état ce matin d'un bénéfice trimestriel légèrement meilleur que prévu, essentiellement porté par la croissance de ses activités dans la gestion de fortune et la gestion d'investissements.



Bank of America a engrangé de son côté un bénéfice net en hausse de 28% à sept milliards de dollars au titre du quatrième trimestre, soit un BPA en progression de 39% à 82 cents, grâce à un fort levier opérationnel.



Au chapitre économique, les mises en chantier de logements se sont accrues de 1,4% en décembre à 1.702.000 en rythme annualisé, un niveau bien supérieur au consensus.



Le nombre de permis de construire de logements américains, censé préfigurer les mises en chantier futures, a quant à lui bondi de 9,1%, dépassant là aussi fortement l'estimation moyenne des économistes.



