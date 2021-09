Wall Street : un redressement se matérialise

La Bourse de New York retrouve le chemin de la hausse mercredi matin, dans des marchés qui semblent surtout vouloir retenir le mouvement de détente qui caractérise les rendements obligataires.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones avance de 0,5% à 34.481,2 points, tandis que le Nasdaq Composite prend 0,6% à 14.637,7 points.



Sur le marché obligataire, les rendements des bons du Trésor américain à long terme reculent fortement, le dix ans perdant près de trois points de base pour revenir en direction de 1,5% loin du pic de 1,57% atteint hier.



Malgré cette accalmie, les taux américains, sur fond d'anticipations quant à un prochain resserrement monétaire de la Fed, devraient demeurer le principal sujet de préoccupation du marché.



Cette détente apporte néanmoins un soutien non négligeable aux titres de la technologie, qui avaient été sous pression hier en raison de leur dépendance à un environnement de taux bas.



Les 'GAFAM' sont tous orientés favorablement, avec des gains de 0,4% pour Alphabet, 0,5% pour Amazon, 0,1% pour Facebook, 1,3% pour Apple et 0,2% pour Microsoft.



Parmi les plus fortes variations de ce début de séance à New York,

Tesla s'adjuge 1,5% à quelques jours de la publication de ses livraisons trimestrielles, qui pourraient réserver de bonnes surprises selon les analystes.



Netflix grimpe de 3,6% après avoir officialisé le rachat du concepteur de jeux vidéo Night School Studio, à l'origine de la franchise Oxenfree, sans toutefois dévoiler les termes financiers de l'opération.



Hier, Wall Street avait réussi à échapper à un 'sell-off' (correction), mais néanmoins subi un repli ordonné.



En cédant 2%, le S&P 500 a signé sa pire séance depuis le 12 mai, tandis que le Nasdaq (-2,8%) a effacé tous ses gains accumulés depuis le 30 juin.



La tendance pourrait néanmoins se révéler volatile aujourd'hui au vu de l'agenda américain très peu chargé en matière d'indicateurs économiques.



