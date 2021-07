Wall Street : un timide rebond après la frayeur de la veille

Wall Street devrait opérer un timide rebond mardi matin, les investisseurs préférant porter leur attention sur les bons résultats d'entreprise plutôt que sur la courbe des contaminations au Covid, qui avait fait chuter les marchés hier.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais avancent de 0,3% à 0,4%, signalant un début de séance en légère progression.



Les marchés d'actions américains avaient signé hier l'une de leurs plus mauvaises séances de l'année 2021, avec un indice Dow Jones qui cédait plus de 2% au coup de cloche final.



Mais la peur d'une nouvelle vague épidémique due au variant Delta semble avoir quelque peu reflué ce matin, notamment grâce à la parution de solides résultats trimestriels.



IBM a dévoilé hier soir un bénéfice net en hausse de 8% à 2,1 milliards de dollars au titre du deuxième trimestre, ainsi qu'une marge avant impôt ajustée en amélioration.



Le chiffre d'affaires du géant informatique a augmenté de 3% à 18,7 milliards de dollars en données publiées, à la faveur notamment d'une croissance de 9% de ses revenus dans le 'cloud'.



Beaucoup d'analystes rappellent que cette nouvelle saison des résultats s'annonce prometteuse avec une croissance attendue de près de 62% des profits des sociétés du S&P 500.



Chez UBS, on continue de recommander aux investisseurs de rester exposés aux marchés boursiers en raison du processus de réouverture de l'économie qui accompagne le développement des vaccins.



'La saison des résultats de deuxième trimestre a connu un très bon démarrage la semaine dernière, puisque 83% des sociétés ayant publié ont fait mieux que prévu en termes de chiffre d'affaires et 90% d'entre elles ont dépassé les prévisions de bénéfices', souligne Mark Haefele, le directeur des investissements pour la gestion de fortune d'UBS.



Au chapitre économique, les mises en chantier de logements ont augmenté de 6,3% en données corrigées des variations saisonnières le mois dernier, un niveau sensiblement supérieur au consensus.



Le nombre de permis de construire de logements, censé préfigurer les mises en chantier futures, s'est par contre contracté de 5,1% à 1.598.000 en juin, manquant nettement l'estimation moyenne des économistes.



Si l'indice CBOE de la volatilité cède aujourd'hui 2%, il demeure bien au-delà du seuil psychologique des 20 points, illustrant la fébrilité persistante des investisseurs face un éventuel retour de l'épidémie de coronavirus.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.