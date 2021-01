Wall Street : une éclaircie après la correction de la veille

La Bourse de New York devrait ouvrir sur une note favorable jeudi matin après sa lourde correction de la veille, sur fond de craintes persistantes quant à la pandémie de Covid-19.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais avance tous entre 0,4% et 0,6%, annonçant un début de séance dans le vert.



Les marchés d'actions américains avaient tous fini sur des replis supérieurs à 2% mercredi. Après cinq séances consécutives de recul, le Dow Jones affiche désormais des pertes depuis le 1er janvier.



Les nombreux couacs entourant les livraisons des vaccins et le bon déroulement des campagnes de vaccination à travers le monde semblent avoir réveillé les inquiétudes entourant le calendrier de la reprise économique.



Etant donné la politique monétaire de la Fed, les mesures de relance budgétaire qui sont en place et les indicateurs macro-économiques, l'environnement de marché reste toutefois porteur, insistent certains stratèges.



'Nous pensons que les investisseurs devraient voir au-delà de la volatilité de court terme et rester investis en actions', estime Mark Haefele, directeur des investissements de la gestion de fortune d'UBS.



'Nous voyons encore du potentiel à la hausse pour les marchés d'actions et anticipons un indice S&P 500 à 4000 points en décembre 2021 dans notre scénario central', ajoute-t-il.



Les statistiques du jour semblent, il est vrai, inciter à l'optimisme.



Après un rebond de 33,4% au troisième trimestre, l'économie américaine a poursuivi sa croissance au quatrième trimestre en augmentant de 4%, d'après la toute première estimation du produit intérieur brut (PIB) du Département du Commerce publiée ce matin.



Autre donnée favorable, les inscriptions aux allocations chômage ont diminué la semaine dernière aux Etats-Unis pour s'établir à 847 000, contre 914 000 (chiffre révisé) la semaine précédente.



La tendance est également animée par les publications de résultats de nombreux poids-lourds de la cote, avec des conclusions très disparates à la clé.



Si Tesla est attendu en baisse suite à la publication décevants hier soir après la clôture des marchés, Apple s'en est mieux sorti en dépassant largement les attentes du consensus.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.