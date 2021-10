Wall Street : une fin provisoire au blocage politique

Wall Street a ouvert en hausse jeudi matin, poursuivant sur sa lancée de la veille, les investisseurs voulant se montrer optimistes sur les chances d'un prochain accord sur les questions budgétaires.



En fin de matinée, l'indice Dow Jones grimpe de plus de 1,5% à 34.950 points tandis que le Nasdaq Composite s'adjuge 1,6% à 14.742,4 points.



L'optimisme entourant la capacité des parlementaires américains à éviter un défaut de paiement du pays - et ses potentielles conséquences désastreuses pour l'économie - soutient les marchés.



Mitch McConnell, le patron des républicains du Sénat, propose que l'ultimatum du 18 octobre soit repoussé à début décembre, ce qui laisserait six semaines supplémentaires de plus pour sortir de l'impasse budgétaire.



Chuck Schumer, le leader démocrate du Sénat, a confirmé qu'un accord avait effectivement été conclu pour suspendre le plafonnement de la dette et autoriser un dépassement jusqu'à conclusion d'un accord plus large.



Reflet du soulagement éprouvé par les investisseurs, l'indice de volatilité VIX du CBOE, surnommé indice de la peur, reflue de plus de 7% à 19,3, repassant sous la barre critique des 20 points.



La publication en début de journée de bons chiffres du chômage soutient également la tendance.



Les inscriptions aux allocations chômage ont retrouvé leur orientation baissière en diminuant à 326.000 la semaine passée, contre 364.000 la semaine précédente.



Les T-Bonds, pénalisés par le retour en force de l'appétit pour le risque après l'accord sur le relèvement du plafond de la dette, se tendent de plus de trois points de base, au-delà de 1,55%.



Côté valeurs, GM s'envole de 3,5% après avoir dévoilé dans la soirée d'hier devant un parterre d'investisseurs et d'analystes des prévisions jugées ambitieuses dans les véhicules électriques.



ExxonMobil grignote 0,5% après avoir réévalué à la hausse les réserves de pétrole de son bloc de Stabroek, qui s'étend sur une superficie de quelque 26.800 km2 au large des cotes du Guyana.



