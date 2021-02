Wall Street : une fragile accalmie du côté des taux

Après son lourd décrochage de la veille, Wall Street devrait se ressaisir vendredi à l'ouverture, à la faveur d'un fragile apaisement des tensions sur le segment obligataire, qui pèsent sur le marché depuis maintenant plus d'une semaine.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais progressent de 0,5% à 1%, annonçant une ouverture positive suite à la correction d'hier.



Si la dégradation du marché obligataire demeure la source de préoccupation première des investisseurs, les places boursières profitent dans l'immédiat d'une accalmie au niveau des taux.



Sur le marché des Treasuries, le rendement de l'emprunt américain de référence à dix ans reflue en direction de 1,45% ce matin après avoir brièvement atteint 1,61% hier soir.



Ce mini-krach obligataire avait été à l'origine d'un brusque décrochage de Wall Street hier, avec des pertes qui s'étageaient entre 1,7% pour le Dow Jones et plus de 3,5% pour le Nasdaq.



La situation reste tendue sur le front obligataire et les interrogations sur le niveau des taux d'intérêt demeure en toile de fond, conduisant certains analystes à affirmer que l'accalmie risque de ne pas durer.



'Les turbulences rencontrées cette semaine sur les marchés des obligations d'Etat montrent les difficultés que rencontrent les banquiers centraux lorsqu'il s'agit de manifester leur volonté de maintenir une politique monétaire accommodante, alors même que l'activité économique se dirige vers une reprise qui s'annonce plus forte que prévu', expliquent les équipes de Capital Economics.



Ce risque de surchauffe de l'économie - susceptible de générer une bonne dose de reflation - semble néanmoins se confirmer dans les statistiques parues dans la matinée.



Les dépenses de consommation des ménages ont en effet grimpé de 2,4% en janvier aux Etats-Unis, un rebond bien plus fort que celui attendu par le consensus.



Pour leur part, les revenus des ménages se sont envolés de 10%, une hausse conforme à celle anticipée par les économistes.



Les investisseurs attendent maintenant de prendre connaissance de l'indice de confiance des consommateurs compilé par l'Université du Michigan, qui paraîtra dans le courant de la matinée.



