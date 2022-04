Wall Street : une hausse limitée, au gré des résultats

Wall Street a ouvert sur une note légèrement positive mercredi matin, alors que les investisseurs doivent digérer les résultats trimestriels diversement accueillis de plusieurs poids lourds de la cote.



En toute fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,6% à 33.435 points, tandis que le Nasdaq Composite prend 1% à 12.615,3 points.



Après avoir souffert de la dégringolade de Netflix la semaine dernière, le compartiment technologique profite des annonces de Microsoft, qui a fait état hier soir de perspectives très encourageantes dans le 'cloud'.



Le titre du géant des logiciels grimpe de plus de 6% après l'annonce de ses résultats trimestriels meilleurs que prévu, qui poussent les analystes à revoir à la hausse leurs objectifs sur le groupe.



A l'inverse, Alphabet - la maison-mère de Google - cède 3% après avoir réussi à dépasser les attentes du marché en termes de bénéfices au premier trimestre, mais dévoilé un chiffre d'affaires jugé décevant.



Le Dow Jones est pour sa part pénalisé par le repli de Boeing, qui décroche de 9% suite à la présentation d'une perte plus lourde que prévu au premier trimestre, due notamment à la montée de ses coûts sur fonds d'inflation.



La tendance est également freinée par l'appréciation du dollar, à 1,0515 face à l'euro, qui pèse sur les cours des matières premières et par ricochet sur les valeurs énergétiques comme Chevron (-0,2%).



Le dollar continue de bénéficier de la perspective d'une accélération des hausses de taux de la part de la Réserve fédérale face à l'accélération de l'inflation.



Les cours du pétrole cède un peu de terrain, avec un baril de brut léger américain en repli de 0,1% autour de 101 dollars, suite à l'annonce d'une hausse des stocks américains la semaine dernière, selon des chiffres publiés mercredi par l'Agence de l'information sur l'énergie (EIA).



