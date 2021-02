Wall Street : une note de prudence en attendant Powell

La Bourse de New York devrait ouvrir sur une note prudente mardi matin en attendant l'audition du président de la Réserve fédérale Jerome Powell par le Sénat, une réserve qui devrait avant tout affecter les valeurs technologiques.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur l'indice S&P 500 n'abandonne que 0,5%, mais celui sur le Nasdaq 100 lâche plus de 1,5%.



La récente hausse des rendements obligataires a ravivé les inquiétudes concernant la valorisation de certains segments de marché, en particulier celle du secteur technologique, particulièrement sensible aux doutes des investisseurs en raison de ses niveaux de valorisation élevés.



La brutale remontée des taux constitue une source d'inquiétude pour les investisseurs du fait de l'endettement élevé des entreprises et des Etats, qui laisse penser qu'une remontée trop brutale des taux pourrait vite peser sur l'activité.



Signe d'une relative accalmie sur le compartiment obligataire, le dix ans américain cède toutefois près de quatre points de base ce matin, à 1,365%, même s'il reste proche des plus hauts d'un an atteints au cours des dernières séances.



Après le récent pic de tension sur l'obligataire, les investisseurs veulent être rassurés sur les intentions de la Fed en matière de taux d'intérêt, une occasion qui leur sera donnée ce matin avec l'audition du président de la Fed par la commission bancaire du Sénat.



'Jerome Powell devrait minimiser les risque à court terme, considérant que les tensions inflationnistes actuelles sont 'temporaires' et que des éléments structurels dans l'économie ont éliminé tout risque de dynamique inflationniste', estime-t-on chez Aurel BGC.



La politique ultra-accommodante de la Fed est l'un des principaux moteurs de la progression des marchés américains, qui enchaînent de nouveau records sur records depuis l'élection de Joe Biden.



L'indice de confiance du consommateur américain, qui sera dévoilé lui aussi en début de matinée, pourrait également influencer la tendance sur les marchés américains.



Bien que l'enquête du Conference Board présente la spécificité de porter son attention sur les conditions du marché du travail - qui peine à se redresser - l'indice est attendu en petite hausse ce mois-ci.



