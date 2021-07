Wall Street : une note prudente avant Apple et la Fed

La Bourse de New York devrait ouvrir sans grand changement mardi matin, à l'orée d'une journée qui sera marquée par l'entame de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale et par de multiples publications de résultats, à commencer par Apple.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur l'indice S&P 500 abandonne 0,2% tandis que le contrat à terme sur le Nasdaq 100 grignote 0,1%, annonçant un début de séance en ordre dispersé.



L'attente de la fin de la réunion de la Fed - qui débute aujourd'hui mais qui ne s'achèvera pas avant demain - devrait limiter les mouvements à Wall Street au cours des prochaines heures.



Un communiqué 'dovish' (accommodant) est largement attendu à l'issue de l'événement, la Fed n'ayant d'autre choix que de conserver un ton rassurant compte tenu de la propagation du variant Delta.



Dans ce contexte, les investisseurs ont appris avant l'ouverture que les commandes de biens durables n'avaient augmenté que de 0,8% le mois dernier, une hausse inférieure au consensus après une augmentation de 3,2% en mai.



Les marchés boursiers américains ont enchaîné les records historiques ces dernières séances et terminé la journée d'hier sur de nouveaux plus hauts absolus.



Mais ces performances rendent une poursuite de la hausse de plus en plus difficile à justifier, ou tout au moins tributaire d'une approche bienveillante de la Fed et d'une solide saison des résultats trimestriels.



Autre motif de prudence ce mardi, Apple - première capitalisation mondiale - doit publier ses comptes trimestriels après la clôture et les investisseurs attendent de solides performances au titre des trois mois écoulés.



Le titre de la marque à la pomme est attendu en hausse de 0,2% à l'ouverture.



Parmi les sociétés ayant présenté leurs résultats avant l'ouverture, GE progresse de plus de 3% en cotations avant-Bourse après la publication de solides résultats trimestriels et la révision en hausse de ses objectifs annuels.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.