Wall Street : une ouverture bien plus positive que prévu

Attendue sur une note stable, la Bourse de New York s'est finalement orientée à la hausse ce mardi sur fond de coup d'envoi de la saison des résultats trimestriels.



Alors que les contrats 'futures' indiquaient une ouverture mitigée, le Dow Jones affiche un gain de 1,1% en fin de matinée, à 34.804,5 points, tandis que le Nasdaq Composite grimpe de 1,7% à 13.556,3 points.



Pour rappel, Wall Street a tendance à évoluer sur une note de lourdeur depuis le début de l'année, l'indice S&P 500 - véritable référence des gérants américains - ayant cédé près de 6,5% dans l'intervalle.



Les investisseurs attendent désormais les résultats trimestriels des entreprises pour savoir si les marchés d'actions américains sont susceptibles de repartir de l'avant.



Le premier véritable test interviendra ce soir avec les publications d'IBM, mais surtout de Netflix, dont le cours de Bourse a plongé de plus de 44% depuis le 1er janvier.



Les investisseurs savent qu'il suffirait que quelques grands noms du secteur technologique, comme Apple ou Amazon, fassent mieux que prévu en termes de bénéfices pour que Wall Street recommence à grimper.



En attendant, le secteur technologique du S&P 500 est l'un des plus performants ce mardi (+1,4%), certains analystes s'attendant à de bonnes surprises après la correction qui a frappé le secteur ces derniers mois.



Des entreprises ont déjà commencé à publier leurs résultats trimestriels et satisfait les investisseurs.



C'est le cas de Johnson & Johnson, qui s'adjuge près de 4% après la parution de résultats trimestriels inférieurs aux attentes, mais l'annonce d'un dividende trimestriel en hausse de presque 7%.



En dehors de l'actualité des résultats, les mises en chantier de logements sont restées à peu près stables (+0,3%) en données corrigées des variations saisonnières le mois dernier, à 1.793.000 en rythme annualisé, un niveau supérieur au consensus.



Le nombre de permis de construire de logements américains, censé préfigurer les mises en chantier futures, a lui aussi pratiquement stagné (+0,4%) à 1.873.000 en mars, un niveau là aussi au-dessus de l'estimation moyenne des économistes.



Sur le marché de l'énergie, le cours du pétrole poursuit son repli et cède plus de 4% à 103,4 dollars le baril, les reconfinements en Chine entraînant une baisse de la demande de pétrole, ce qui contribue à exercer une pression à la baisse sur les prix de l'énergie.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.