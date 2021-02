Wall Street : une pause après six séances de hausse

La Bourse de New York devrait marquer une pause mardi matin, après avoir enchaîné les records ces derniers jours grâce à un regain d'optimisme concernant la reprise économique et l'efficacité des vaccins.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais se replient de 0,2% en moyenne, annonçant un début de séance plutôt prudent.



Wall Street avait fini en hausse lundi, alignant une sixième séance consécutive de hausse sous l'effet de l'optimisme entourant le plan de relance de l'activité et l'efficacité des vaccins anti-Covid.



'Le progrès des campagnes de vaccination, la baisse des nouveaux cas de coronavirus dans le monde et la perspective d'un rebond de la croissance mi-2021 ont contribué à doper le moral des marchés, comme en atteste la forte baisse de l'indice de la volatilité, le VIX', explique César Perez Ruiz, responsable des investissements et CIO chez Pictet Wealth Management.



L'optimisme suscité par les perspectives d'un prochain redressement de l'économie semble néanmoins laisser la place à un regain d'inquiétude concernant les valorisations jugées élevées des actions, notamment aux Etats-Unis.



Les investisseurs réalisent par ailleurs que si le nombre de nouveaux cas fléchit quelque peu, il reste élevé en valeur absolue, nécessitant le maintien de mesures de restriction appelées à freiner le rebond dans l'immédiat.



Certains intervenants de marché se demandent, en parallèle, si les récentes mutations du virus ne remettent pas en cause le scénario d'un rebond rapide de l'économie.



Dans ce contexte, les opérateurs pourraient être tentés d'opérer quelques rotations géographiques, notamment en renforçant leur exposition aux marchés émergents, comme la Chine, qui gardent le vent en poupe en ce début d'année.



L'absence d'indicateurs économiques majeurs et de résultats de sociétés de premier plan pourrait également pousser les investisseurs à adopter des positions prudentes ce mardi.



