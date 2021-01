Wall Street : une petite pause après les récents records

Wall Street s'est orientée à la baisse lundi matin, les investisseurs marquant une pause après la nouvelle série de records inscrits vendredi par les marchés américains.



A l'approche de la mi-journée, le Dow Jones regroupant les 30 principales valeurs industrielles américaines perd ainsi 0,2% à 31.036,4 points, tandis que le S&P 500, l'indice de référence des gérants de fonds, cède 0,3% à 3810,9 points, tout en se maintenant au-dessus du seuil symbolique des 3800 points franchi pour la première fois vendredi.



Le Nasdaq - à forte pondération technologique - abandonne pour sa part 0,8% à 13,097.9 points.



Les marchés d'actions américains ne cessent de monter depuis la fin du mois de novembre, période sur l'ensemble de laquelle le Nasdaq a bondi de plus de 20%.



Depuis le début de l'année, l'indice a déjà progressé de plus de 2,4%.



Les marchés américains profitent depuis cet automne de la perspective de prochaines campagnes de vaccination contre le Covid et de la victoire de Joe Biden à la présidentielle, et plus récemment d'un soutien accru à l'économie.



Si les risques de consolidation à court terme demeurent, la tendance de fond reste haussière, estiment les stratèges de marché.



'Le potentiel de progression des indices à six et 12 mois reste appréciable, d'environ 5% et 10%', juge Vincent Guenzi, stratège de Cholet Dupont.



'Il faut continuer à exploiter tout repli pour renforcer l'exposition en actions des portefeuilles et pour adapter leur composition sectorielle', ajoute le gérant.



Parmi les valeurs en vedette ce mercredi, Twitter chute de plus de 10% après avoir annoncé la suspension définitive du compte du président américain Donald Trump.



Lilly bondit pour sa part de plus de 10% suite à l'annonce de résultats de phase 2 encourageants pour son traitement expérimental de la maladie d'Alzheimer.



Malgré des avis toujours favorables de la part des analystes, Tesla subit de son côté des prises de bénéfices après avoir aligné 11 séances consécutives de hausse.



