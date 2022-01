Wall Street : vers de nouveaux records en attendant l'ISM

La Bourse de New York semble bien partie pour ouvrir sur de nouveaux records mardi matin en attendant la publication d'un indicateur très suivi du secteur manufacturier.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais avancent de 0,2% à 0,4%, annonçant un début de séance dans le vert.



Alors que Wall Street évolue tout près de ses plus hauts historiques, les investisseurs devraient étudier avec intérêt l'ISM manufacturier, qui tombera en début de séance, avec l'idée d'y déceler les chances de poursuite du récent rally de fin d'année.



Les indices régionaux montrent que le moral est jusqu'ici resté élevé chez les industriels américains, moins exposés à la hausse des prix du gaz que leurs homologues européens.



L'indice ISM a d'ailleurs passé la majeure partie de l'année 2021 au-delà du seuil des 60 points.



Plus généralement, toute donnée susceptible de fournir des indications sur la santé de l'économie américaine, et donc sur le rythme du resserrement monétaire envisagé par la Fed, sera scrutée de près.



Parmi les indicateurs les plus attendus de la semaine à venir figurent les chiffres mensuels sur l'emploi aux Etats-Unis, prévus vendredi.



De bons chiffres viendraient indubitablement renforcer la probabilité de prochaines hausses de taux de la part l'autorité centrale.



Pourtant, la normalisation de la politique de la Fed ne semble pas effrayer le marché, essentiellement du fait de sa nature très progressive et de la communication précautionneuse mise en place par la banque centrale.



Les marchés ne semblent pas s'émouvoir, non plus, de la récente remontée des rendements obligataires, qui s'est traduit hier par une vive tension sur les Treasuries à 10 ans, dont le rendement a grimpé de 13 points de base pour atteindre 1,64%.



Son taux se tend encore un peu plus ce matin, à près de 1,68%, sans pour l'instant susciter de remous au niveau des marchés d'actions.



