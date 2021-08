Wall Street : vers une ouverture grevée par la consommation

En baisses de l'ordre de 0,5% pour le S&P500 et le Nasdaq-100, les futures présagent pour l'heure une ouverture plutôt morose à Wall Street ce mardi, à la suite de la parution de statistiques assez ternes concernant la consommation des ménages.



Après une hausse de 0,7% en juin (révisée d'une estimation initiale qui était de +0,6%), les ventes de détail aux États-Unis ont en effet baissé de 1,1% le mois dernier, là où le consensus attendait une contraction nettement moins forte.



En excluant le secteur automobile (véhicules et équipements), les ventes de détail américaines se sont tassées de 0,4% en juillet (après une hausse de 1,6% le mois précédent), là où les économistes espéraient en moyenne une petite hausse.



Les opérateurs doivent encore prendre connaissance de la production industrielle pour juillet, quelques minutes avant la cloche, puis des stocks des entreprises pour juin, une demi-heure après l'ouverture des marchés.



Dans l'actualité des valeurs, le géant de la distribution alimentaire Walmart indique relever ses objectifs annuels, anticipant désormais un BPA ajusté entre 6,20 et 6,35 dollars, après l'annonce d'un BPA ajusté en hausse de 14% à 1,78 dollar au deuxième trimestre.



La chaine de rénovation résidentielle Home Depot publie un BPA trimestriel en hausse de 12,7% à 4,53 dollars, pour des revenus accrus de 8,1% à 41,1 milliards de dollars, dépassant ainsi le cap des 40 milliards pour la première fois de son histoire.



Eli Lilly annonce des changements au sein de sa direction avec la scission de Lilly Bio-Medicines en deux unités d'affaires, consacrées respectivement aux neurosciences et à l'immunologie, scission qui prendra effet à compter du 5 septembre.



