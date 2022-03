Wall Street : vers une poursuite des gains de la veille

Les futures sur indices actions (+0,3% sur le S&P500 et le Nasdaq-100) préfigurent un début de séance prolongeant la dynamique favorable de la veille qui a été soutenue par des données économiques de bonne facture.



En particulier, la croissance de l'activité du secteur privé accélère nettement aux Etats-Unis en mars, à en croire l'indice PMI composite de S&P Global, ressorti jeudi à 58,5 en estimation flash, un plus haut de huit mois, après 55,9 pour le mois précédent.



Les enquêteurs précisaient que cette rapide expansion de l'activité concerne à la fois les fabricants et les prestataires de services, et qu'elle 'signale une poursuite de la reprise par rapport au ralentissement de janvier qui était lié à la vague Omicron'.



'À ce stade, la guerre en Ukraine semble avoir un impact nul, malgré la forte hausse des carburants aux Etats-Unis', réagit Kiplink, qui note aussi que le nombre d'inscriptions hebdomadaire aux allocations chômage a atteint un plus bas depuis 50 ans.



Une demi-heure après la cloche, les opérateurs prendront connaissance de l'indice de confiance des consommateurs américains calculé par l'Université du Michigan, qui s'était établi à 59,7 en estimation préliminaire pour mars, après 62,8 en février.



Dans l'actualité des valeurs, Boeing a signé avec Airbus Helicopters un protocole d'accord pour s'associer au programme H-47 Chinook de l'Allemagne, visant à renforcer la défense allemande tout en soutenant la croissance économique du pays.



Philip Morris a indiqué travailler sur des options afin de sortir du marché russe de manière ordonnée (environ 6% de ses revenus nets en 2021), dans le contexte d'un environnement réglementaire et opérationnel de plus en plus complexe et en évolution rapide.



Netflix a annoncé jeudi soir l'acquisition de Boss Fight Entertainment, dans le cadre de sa stratégie de construction d'une équipe de développement créatif interne pour son offre de jeux mobiles qu'il a lancé il y a quatre mois.



