Wall Street : vers une poursuite du rally de Noël

Les principaux indices actions américains pourraient commencer la séance sur une note positive à en croire les futures (+0,3% sur le S&P500, +0,5% sur le Nasdaq-100), l'appétit pour le risque demeurant dominant chez les investisseurs.



'L'indice S&P500 a atteint un record de clôture, porté par le secteur de la distribution, les ventes au détail ayant progressé de 8,5% entre le 1er novembre et le 24 décembre aux Etats-Unis', rappelle Kiplink Finance.



'Les investisseurs restent confiants quant à la capacité des économies à résister en dépit de la propagation rapide du variant Omicron', note la société de gestion, d'autant plus que selon elle, les Etats 'cherchent surtout à réduire l'impact négatif de l'épidémie sur l'activité'.



Kiplink pointe aussi la volonté réaffirmée jour après jour par les autorités chinoises d'éviter un atterrissage brutal de l'économie, ainsi que l'espoir d'une amélioration des relations entre la Russie et l'Occident avec des rencontres prévues en janvier.



'Les tendances saisonnières devraient aider les actifs à risque cette semaine, Wall Street espérant un rally de Noël. Historiquement, au cours des cinq dernières séances d'une année, le S&P 500 a été positif près de 80% du temps depuis 1928', estime de son côté Wells Fargo.



La banque californienne met aussi en avant les bonnes performances des géants technologiques la veille, avec notamment un gain de 2,3% pour Apple qui a fini à près de 3.000 milliards de dollars de capitalisation boursière.



