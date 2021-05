Wall street démarre en forte baisse après deux séances de pertes

New York (awp/afp) - La Bourse de New York démarrait en forte baisse mercredi, toujours inquiète de l'inflation et de ses conséquences sur la politique monétaire de la Fed tandis que le bitcoin plongeait: le Dow Jones perdait 1,11%, le Nasdaq lâchait 1,68%.

La veille déjà, pour la deuxième séance d'affilée, les principaux indices avaient reculé: le Dow Jones avait perdu 0,78% à 34.060,66 points, le Nasdaq, à forte coloration technologique, avait lâché 0,56% à 13.303,64 points et l'indice élargi S&P 500 avait abandonné 0,85% à 4.127,83 points.

afp/rp