WallStreet : 53ème record du S&P500, les GAFAM se distinguent

Wall Street entame la semaine sur 2 nouveaux records battus 'haut la main', notamment grâce aux 'GAFAM' et au titre Apple qui établit un nouveau zénith : 53ème record du S&P500 (+0,43 à 4.528 après 4.537 en intraday) et 32ème du Nasdaq (+0,9% à 15.265 après 15.272 au plus haut).



Le Dow Jones (-0,16% à 35.400) déçoit au final après avoir longtemps hésité entre le rouge et le vert, faute de compter Facebook (+2,2%) et Amazon parmi ses principales composantes : le géant de l'e-commerce prend plus de 2,15% à 3.430$, sa capitalisation renoue avec les 1.750Mds$.

Le Russel-2000 consolide de -0,45% à 2.266 après avoir fusé de +2,9% vendredi.



Wall Street est donc bien parti pour un 7ème mois de hausse consécutif, ce mois d'août étant le plus positif depuis avril pour le S&P500 avec +3%.



L'intervention de Jerome Powell, vendredi à Jackson Hole, a pleinement rassuré les marchés quant au risque de resserrement monétaire prématuré de la Fed, indiquant ne pas voir, à l'heure actuelle, la nécessité d'interrompre son soutien à l'économie :'un resserrement inopportun risquerait de causer de sérieux dommages à la reprise'.



Après une entame de semaine sans indicateurs, le début du mois de septembre (mercredi) s'annonce chargé en publications de statistiques de premier plan.



Véritable point d'orgue de la semaine, les chiffres mensuels de l'emploi aux Etats-Unis seront particulièrement attendus en fin de semaine et les économistes tablent en moyenne sur 800.000 postes créés en août (après environ 1 million en juillet.



Des indicateurs d'activité dans les secteurs manufacturier et des services seront également publiés en fin de semaine. Là encore, les investisseurs attendent des signes montrant que la croissance se maintient à de très hauts niveaux.

Côté valeurs, le Nasdaq a été soutenu par Paypal +3,6%, Etsy +3,5%, Apple +3% (record à 153,5$ et 2.531Mds$ de capitalisation), Tesla avec +2,7%, Facebook +2,2%, Twitter +2%, Equinix +1,9%, Amazon, Microsoft +1,3%.



A l'inverse, Moderna corrige de -3%, les croisiéristes perdaient 3,5%, les compagnies aériennes -2,5% (Delta et United Airlines -3,9%)



Les valeurs bancaires ont nettement reculé alors que le rendement des T-Bonds s'est détendu de -2,5Pts vers 1,28%, après avoir déjà connu une nette embellie vendredi (-6Pts).

Capital one chute de -6%, Discovery Financial -4,7%, Schwab -3,2%, Citizens Financial -2,9%, Comerica, Lincoln Nal, Capital One et Wells Fargo lâchent -2,8%, AMEX -2,6%, First Republic -2,3%, Bank of America -2%, Citigroup -1,8% Goldman Sachs -1,5%





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.