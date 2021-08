WallStreet : consolide sur le tard, taux demeurent inchangés

La prudence a dominé en cette veille d'entame du symposium de Jackson Hole.

Le Dow Jones finit presque au plus bas avec -0,55% à 35.2113, le S&P500 perd -0,58% à 4.467, le Nasdaq lâche -0,64% à 14.945 et met fin à une série de 5 records consécutifs de clôture.

Le Nasdaq s'est toutefois offert un 6ème record, mais 'intraday' à 15.059,63 contre 15.059,43 la veille: un 'record' battu pour 0,2Pt d'indice, ce doit être le plus fable écart jamais observé en 50 ans d'existence.



La publication de plusieurs statistiques US à 14H30 n'a eu aucun impact sur les cours.

La croissance du PIB américain a été révisée en légère hausse, de +0,1% à 6,6%... et les inscriptions hebdomadaires au chômage progressent de +4.000 à 353.000.

L'embellie tendancielle se poursuit puisque la moyenne mobile sur quatre semaines se contracte de -11.500 à 366.500.



Personne ne prend d'initiative à 24H de l'ouverture du symposium de Jackson Hole: le président de la Réserve fédérale s'exprimera demain mais de plus en plus d'analystes doutent que Powell lève le voile sur les projets de la Fed en matière de 'tapering', qui ne devraient être précisés qu'à l'occasion de la réunion de politique monétaire du mois de septembre.



Jerome Powell devrait donc s'abstenir de livrer des éléments concrets, préférant rappeler au marché que la politique accommodante s'arrêtera un jour, mais pas dans l'immédiat.

Ni Wall Street ni les T-Bonds (qui finissent stables vers 1,3500%) n'ont été troublés par les déclarations 'faucon' de Esther George et Robert Kaplan appelant à un 'tapering' de préférence plus tôt que 'trop tard'.



Le point d'orgue de cette journée, c'était la publication des tous derniers trimestriels 'marquants' avant que le symposium de Jackson Hole éclipse complètement cette thématique.



Peloton annonce une perte par titre de -1,05$ contre -0,45$ attendu, le cours plongeait de -15% quelques secondes plus tard, rechutant sous le seuil psychologique des 100$, vers 98$ (la société a consenti des réductions de prix sur de nombreux appareils et revoit ses prévisions à la baisse).



Inversement, Workday annonçait un bénéfice de 1,23$ contre 0,78$ estimé et prenait aussitôt +3,5%.

Bonne surprise également avec 'GAP' qui annonce des ventes de 4,21Mds$ contre 4,13Mds$ et un EPS de 0,70$ contre 0,46%: le cours s'envolait de +8% sur la nouvelle.

Hewlett Packard rate le consensus de ventes à 15,29Mds$ contre 15,92Mds$ attendu, le bénéfice ressort en revanche à 1$/titre contre 0,84$ attendu... mais le titre perdait tout de même -2,5%.



Le Nasdaq a été plombé par Dollar Tree -12,1%, Autodesk -9,4%, Western Digital -4,5%, Best Buy -3,1%, Align Techno -2,8%, Twitter et Expedia -2,4%, Micron -1,7%, Tesla -1,4%

Rebond de quelques semi-conducteurs avec Microchip +3%, Analog Devices +2,1%, NXP +2%.



