WallStreet : la fin de mois ne déçoit pas, malgré PIB à 6,5%

Cette avant dernière séance du mois de juillet se solde par un double record absolu du Dow-Jones (35.171) et du S&P500 (4.430) : les gains ont atteint +0,7% à la mi-séance mais le Dow Jones gagne au final 0,44% à 35.084 et le S&P +0,42% à 4.419.



Le Nasdaq-100 avec +0,2% (à 15.048) finit à 0,6% de son record absolu.



L'indice des technos a été dopé par Xilinx +6,3%, Qualcomm +6%, Cognizant et AMD +5,1%, Tesla +4,7%, Microchip +2,3%, Micron +2%, Intel +1,2%.



A noter quelques rares replis mais qui ont affecté des poids lourds comme Paypal -6,3%, Facebook -4%, Peloton -3%, Biogen -1,5%, Moderna -1,1%...



Mais le principal mouvement, celui que les opérateurs retiendront, c'est la chute d'Amazon (-7% vers 3.350) après la clôture avec des ventes qui manquent l'objectif (113Mds$ contre 115Mds$ anticipé, les aides d'état n'ont pas produit les effets escompté, Amazon fait même état d'un ralentissement de l'e-commerce), même si le profit ressort bien au-dessus des attentes à 15,1$ contre 12,3$ anticipé.



L'autre temps fort, ce fut l'introduction laborieuse de la plateforme de trading communautaire Robinhood : l'IPO s'est effectué en bas de fourchette à 38$ (1er cours coté) mais le titre finit en repli de 7,1% à 35,30$ et continuait de chuter en transactions électroniques (-8% à 34,8$).



Cette IPO permet tout de même à Robinhood de lever 1,9Mds$ et de poursuivre son développement: le broker revendique 22 millions de comptes dont 10 millions de comptes supplémentaires en 6 mois (nouveau boom à partir de janvier avec les chèques fédéraux et un rush spéculatif sur les 'cryptos'), le total des dépôts atteignant 100 milliards.



En ce qui concerne les 'chiffres du jour', les indices US semblent totalement étanche à la moindre mauvaise surprise: plus rien ne semble susceptible d'assombrir le moral des investisseurs.



Le PIB des Etats-Unis n'a augmenté que de 6,5% au deuxième trimestre 2021 en rythme annualisé, d'après la toute première estimation du Département du Commerce : c'est un peu mieux que les 6,4% du 1er trimestre mais c'est nettement inférieur aux +8,5% anticipés par le consensus.



Les inscriptions hebdomadaires au chômage reculent de -20.000 à 400.000, là encore, une embellie inférieure aux attentes.

Le 'bon côté des choses', c'est que cela peut fournir à la FED 2 bonnes excuses de retarder un 'tapering'.



