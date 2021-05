WallStreet : en ordre dispersé, positif en hebdo, crypto -20%

Wall Street s'est montré indécis toute la journée et un peu faible sur le finish : les performances sont demeurées disparates toute la journée pour le Nasdaq (-0,48% mais +0,3% hebdo) et le Dow Jones (+0,38%).

Le S&P500 affiche -0,1% et finit la semaine et le mois de mai dans le rouge (à mi-séance, le score hebdo était légèrement positif, ça s'est joué à peu de choses).

Les chiffres du jour auraient pu justifier d'avantage d'entrain de la part des acheteurs : l'activité économique dépasse les attentes les plus optimistes, dans tous les secteurs... et le manque de main d'oeuvre (construction, loisirs/restauration) semble même freiner le rythme de la croissance.

l'indice PMI 'flash' composite grimpe à 68,1 contre 63,5 en avril.



Le PMI de l'activité manufacturière a progressé à 61,5 en mai après 60,5 le mois précédent (le plus élevé depuis octobre 2009).



Le PMI du secteur des services bondit de 64,7 vers 70,1, un autre niveau record depuis octobre 2009.



Petit bémol, les reventes de logements anciens ont baissé de 2,7% aux Etats-Unis au mois d'avril, selon la NAR (Fédération nationale des agents immobiliers) à 5,85 millions d'unités en rythme annualisé.



La NAR précise toutefois que les ventes restent en hausse de 20% sur les quatre premiers mois de 2021, et que le prix médian du logement ancien vendu, à 341.600 dollars, affiche une progression record de 19,1% sur 12 mois.



De façon assez surprenante, malgré des chiffres macro 'rugissants' le rendement des T-Bonds se détend de -0,5Pts vers 1,623%.



Côté valeurs, le S&P500 a été tiraillé entre les hausses de Nvidia et e-Bay +2,6%, Splunk +1,5% et les replis d'Amazon -1,4%, Apple et Vertex -1,5%, Zoom -2,6%, Moderna -3,5%.

La fin de cette journée est marquée par une lourde rechute des 'cryptos' après leur rebond de +40% en moyenne depuis mercredi: le Bitcoin décroche de -12% vers 35.000, l'Ethereum, le Cardano, le Litecoin et le Ripple replongent de -20%... et de nombreux crypto-actifs affiche un repli de 60% sur leurs récents sommets (il y a 10 jours à peine).





