WallStreet : séance transparente, mais nouveau record du S&P

Wall Street clôture sans tendance une séance marqué par l'attentisme à la veille du début de la saison des résultats et la publication d'un rapport clé sur l'inflation prévue cette semaine.



Mais cette journée n'est pas perdue pour les optimistes puisque le S&P500 bat un record absolu à 4.132 et -in extremis- un record de clôture à 4.129.



L'indice Dow Jones s'est effrité de -0,16%, à 33 745, le Nasdaq -0,36% à 13 850... la volatilité n'a pas dépassé les 0,5% en intraday.



L'interview de Jerome Powell sur CNBC dimanche n'a eu aucune répercussion : selon lui, 'l'économie américaine était à un point d'inflexion, la croissance va s'accélèrer dans les mois à venir, mais attention à ne pas tout rouvrir de manière précipitée au risque de provoquer une résurgence de l'épidémie de coronavirus'.



Dans un Nasdaq en repli, Tesla s'est distingué avec un gain de 3,7%, soutenu par une hausse de 'reco' de Canaccord Genuity à 'acheter', dans l'hypothèse de voir le fabriquant de véhicules électriques devenir une référence également dans le domaine du stockage de l'énergie.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.