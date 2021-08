WallStreet : paye les creux les +infimes, 2 nouveaux records

Les indices US sont bien remontés après une entame de semaine placée sous le signe des prises de bénéfices: au final, ce sont 2 nouveaux records absolus battus puisque le S&P500 passe de -0,6% à +0,26% (à 4.480Pts) et inscrit un 8ème record en 10 séances le Dow Jones de -0,5% à +0,3% à 35.625 (+110Pts et 7ème record en 8 séances).

Le Nasdaq a rebondi de -1,2% à -0,2% à 14.793 et reste à moins de 1% des records... le Nasdaq-100 termine in extremis positif de +0,03% à 15.140 (seconde meilleure clôture de l'histoire après les 15.181 du 5 août) dans le sillage de Dexcom +3%, eBay +1,6%, Intuitive Surgical de +1,5%.



Les opérateurs ont ignoré la chute de l'indice Empire State qui dévisse de plus de 25Pts, de 43 vers 18,3: l'activité manufacturière dans la région de New York décélère donc fortement en août.



Wall Street scrutera donc avec attention les chiffres des ventes de détail, de production industrielle et de construction résidentielle américaines, puis les indicateurs avancés du Conference Board ces prochains jours... mais ces chiffres impacteront-ils les cours ?

Plus rien de semble pouvoir altérer le déroulement du rallye haussier amorcé fin janvier.

Même pas la perspective d'une accélération du calendrier de mise en oeuvre d'un 'tapering' (réduction du programme de rachats d'actifs), avec des 'annonces' dès fin septembre de la part de la FED.



Deux tiers des professionnels de la finance estiment que la Fed commencera à réduire ses rachats d'actifs (80Mds$ de bons du Trésor +40Mds$ de dettes hypothécaires chaque mois) au plus tard au premier trimestre 2022.



Un gros tiers penche pour une inflexion dès le mois de décembre.



Selon un large consensus (plus de 80% de professionnels), la FED aura cessé tous ses achats d'actifs d'ici la fin de l'année prochaine.

Les T-Bonds se sont fortement détendus en matinée (jusqu'à -7Pts vers 1,225% avant de se retendre vers 1,262 (-3,5Pts) à mesure que les indices US repassaient dans le vert pour établir de nouveaux records.



Le S&P500 a été soutenu par les 'labos' et résiste à une nouvelle chute de technos très en vue comme Baidu -3,9%, Tesla -4%, Netease -4,8%.





