WallStreet : se remet difficilement du coup de blues de mardi

Wall Street n'a pas su rebondir après le quasi 'sell-off' de la veille : le sursaut du début de la séance fut timide puisque le Dow Jones gagnait rapidement +0,5% mais n'affichait plus que +0,3% à mi-séance et +0,25% en clôture.



Le S&P500 reprend seulement +0,15% et le Nasdaq s'avère décevant puisqu'il se replie d'environ -0,25% vers 14.500 ce qui porte à -3% le terrain perdu en 48H... il devient ainsi marginalement négatif sur le 3ème trimestre.



Côté pétrole, le Brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) se maintient au zénith autour de 75$, ce qui constitue toujours un plus haut de presque trois ans.



Les inquiétudes entourant la remontée des taux réels n'ont pas disparu bien que les rendements se détendent un peu ce mercredi : le T-Bond US (1,525%) se stabilise au-dessus de la barre psychologique des 1,500% après avoir un temps flirté avec les 1,56% en matinée.



Même si la rémunération du $ recule, le billet a flambé contre toutes devises : le Dollar Index grimpe de +0,65 à 94,4, pulvérisant la résistance des 93,6.

Le Dollar gagne 0,4% face à l'Euro qui décroche sous le support estival des 1,1635: l'Euro entame une correction en direction des 1,1175, voir 1,100/$ à moyen terme.

Ce renchérissement du $ tempère un peu le risque inflationniste mais cela pourrait peser sur les valeurs exportatrices.



Côté valeurs, les 'technos' sont restées au centre de l'attention après la lourde chute du secteur la veille... et ça s'est encore mal passé pour ASML -3,8%, Applied Mat -3,5%, Lam Research -3,2%, Micron -2%, AMD -1,2%...

Quelques beaux scores sur Dollar Tree +16,5%, EA +3,1%, Netflix +2,6%



Le compartiment bancaire, dopé depuis vendredi par la hausse des taux, a été partagé, à l'image de Morgan Stanley -2,5% et Wells Fargo +2,4%.



