WallStreet : veille de '4 sorcières' insipide, taux en hausse

Pas vraiment de tendance à la clôture puisque le S&P500 s'effrite de -0,15% tandis que le Nasdaq s'apprécie de +0,13% (la volatilité est restée stable vers 20,60).



Le Dow Jones cède -0,18% mais le Russell-2000 ne lâche pas plus de 0,07%: les gains de la veille ont été largement préservés, malgré des taux longs qui se tendent vers 1,338% et un Dollar qui se refait une santé (+0,5%) après une rafale de chiffres 'macro' très robustes.



Les ventes de détail du mois d'août aux États-Unis ont rebondi de 0,7% près une baisse de 1,8% en juillet (révisée d'une estimation initiale qui était de -1,1%), selon le Département du Commerce, là où le consensus attendait une contraction de -0,8%.



Le consensus est pris à contrepied sur toute la ligne puisqu'en excluant le secteur automobile (véhicules et équipements), les ventes de détail américaines ont augmenté de 1,8% en juillet (après un repli de 1% le mois précédent), là où les économistes craignaient en moyenne une petite baisse.



Les investisseurs n'étaient pas au bout de leur surprise puisque l'indice 'Philly Fed' a grimpé à de 11 points pour s'établir à 30,7 ce mois-ci ,alors que les économistes prévoyaient une stagnation vers 19, contre 19,4 en août.



Si le sous-indice des nouvelles commandes a baissé de sept points à 15,9, le bond de celui des livraisons actuelles, qui a grimpé de 11 points à 29,9, a permis de plus que compenser son repli.



Enfin, toujours selon selon le Département du Commerce, les stocks des entreprises aux Etats-Unis s'accroissent de 0,5% en juillet, au même rythme que les ventes des entreprises américaines.

Une nouvelle série de chiffres US jugés 'trop bons' relanceraient les spéculations sur un 'tapering', la FED ne pouvant rester les bras croisés face à la vigueur du redressement de l'économie américaine.



Côté valeurs, le Nasdaq a été soutenu par Etsy +3,1%, Dexcom +2,5%, Incyte +2,2%, Applied +2%... puis ralenti par Paccar -2,5%, Exelon -1,3%, Vertex -1%.

Aucun des poids lourds du Nasdaq-100 (500Mds$ de capitalisation et plus) n'a décalé de plus de 0,5% à la baisse comme à la hausse.



La lourde rechute de l'or (-2,5% vers 1.750$) a plombé les minières comme Newmont -4%, Barrick -4,4%, Kinross -5%, Freeport -6,4%



Aux avant postes la veille, le secteur 'énergie' a pesé sur le S&P500 avec Cabot -3,1%, Marathon -2,5%, NR Energy -2,3%, Occidental -2%, Diamondbak -1,9%... mais le semaine demeure très positive pour les pétrolières.



