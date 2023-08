par Tim Cocks

JOHANNESBURG, 17 août (Reuters) - Les dirigeants du Brésil, de l'Inde et de la Chine se rendront la semaine prochaine à Johannesburg, en Afrique du Sud, pour participer au sommet annuel du groupe des BRICS, qui réunit le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, sommet auquel le président russe ne participera pas.

Vladimir Poutine, visé par un mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale (CPI), ne se rendra pas en Afrique du Sud, mais sera représenté par son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov.

Les présidents chinois et brésilien, Xi Jinping et Luiz Inacio Lula da Silva, et le Premier ministre indien, Narendra Modi, participeront au sommet, qui se tiendra du 22 au 24 août.

Peu de détails ont filtré sur l'ordre du jour, mais l'expansion du bloc, considéré comme un puissant contre-pouvoir économique à l'alliance traditionnelle des pays occidentaux, devrait figurer en bonne place dans les discussions à Johannesburg.

Quelque 40 pays - dont l'Arabie saoudite, l'Argentine et l'Egypte - ont fait part de leur intérêt pour adhérer au groupe, de manière formelle ou informelle, selon l'Afrique du Sud.

La Chine, qui souhaite élargir rapidement le groupe, se heurte toutefois à la réticence du Brésil, qui craint qu'une expansion des BRICS ne réduise son importance.

Le thème du sommet, "Les BRICS et l'Afrique", met l'accent sur la manière dont le bloc peut nouer des liens avec ce continent, théâtre de la concurrence entre les puissances mondiales.

La question du changement climatique devrait également figurer à l'ordre du jour, sans toutefois représenter une priorité, selon les déclarations de responsables brésiliens, chinois et sud-africains.

Les pays du BRICS reprochent aux pays riches d'être à l'origine de la plus grande partie du réchauffement climatique et souhaitent qu'ils assument une plus grande part du fardeau que représente la décarbonation de l'approvisionnement énergétique mondial.

Les pays du BRICS représentent plus de 40% de la population mondiale et environ 26% de l'économie mondiale.

