Altona Rare Earths PLC - société d'exploration minière spécialisée dans l'évaluation, l'acquisition et le développement de projets en Afrique - a reçu l'approbation officielle du ministre mozambicain des ressources minérales et de l'énergie pour l'augmentation de sa participation dans Monte Muambe Mining Ltd, qui passe de 20 % à 51 %. Monte Muambe est la filiale mozambicaine qui détient la licence de prospection englobant le projet Monte Muambe. Cédric Simonet, directeur général, a déclaré : "La rapidité avec laquelle le ministère a donné son accord montre le niveau de soutien dont bénéficie notre projet Monte Muambe". Le projet est situé dans la province de Tete, au nord-ouest du Mozambique, et a une superficie de 39,4 kilomètres carrés.

Cours actuel de l'action : 2,15 pence, en hausse de 7,5 % lundi

Variation sur 12 mois : en baisse de 64 %.

