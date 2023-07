Anglo American Platinum (Amplats) s'attend à ce que ses bénéfices semestriels chutent de 75 %, en raison de la baisse des prix des métaux et de l'impact sur la production des pénuries d'électricité en Afrique du Sud, a déclaré la société lundi.

Le premier producteur mondial de métaux du groupe du platine (MGP), qui sont utilisés principalement par les constructeurs automobiles, prévoit une baisse du bénéfice net par action (HEPS) entre 25,44 rands et 35,69 rands (1,41- 1,98 $) au cours des six mois se terminant le 30 juin, contre 101,40 rands un an plus tôt.

Les prix du rhodium et du palladium, des MGP clés dans le panier de métaux d'Amplats, ont diminué respectivement de 47% et de 29% par rapport au premier semestre 2022, a déclaré la société.

La crise de l'électricité en Afrique du Sud, où les centrales à charbon vieillissantes de l'entreprise publique Eskom peinent à produire suffisamment d'électricité, a également affecté les activités d'Amplats et de ses rivaux.

La société a déclaré qu'elle avait reporté la production de 66 400 onces de métal, ce qui équivaut à près de 2 % de la production totale de platinoïdes du mineur pour 2022, au cours du premier semestre de l'année en raison de la crise de l'électricité.

L'entreprise rivale Sibanye Stillwater a averti que l'Afrique du Sud - le plus grand producteur mondial de platine - risquait de voir sa production chuter de 20 % en raison de la crise de l'électricité, ce qui aurait pour effet de resserrer l'offre mondiale à un moment où la Russie, deuxième producteur mondial, a été frappée par des problèmes opérationnels liés aux sanctions, après son invasion de l'Ukraine.

Amplats publiera ses résultats semestriels le 24 juillet.

(1 $ = 18,0222 rands)