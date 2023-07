Apollon Formularies PLC - société pharmaceutique de cannabis médical basée à Londres - signe un accord de licence exclusif avec PureCann Pty Ltd, une société de cannabis médical basée en Afrique du Sud. PureCann "produira et distribuera activement l'ensemble de la gamme de produits Apollon dans son réseau de dispensaires actuellement en cours de déploiement en Afrique du Sud", indique Apollon. Apollon recevra un droit de licence unique de 100 000 GBP et une redevance permanente de 6 % du bénéfice brut sur les ventes de PureCann pendant toute la durée de la licence. PureCann mettra en place des installations de traitement au cours du quatrième trimestre de cette année. Shan Holmes, scientifique biomédical en chef de PureCann, déclare : "Je pense que le secteur du cannabis commence à connaître une "deuxième vague" d'intérêt, tant d'un point de vue médical que commercial, et l'Afrique du Sud est bien placée pour se positionner au centre de cette nouvelle aube."

Cours actuel de l'action : 0,05 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 97

Par Tom Budszus, journaliste à Alliance News

