ArcelorMittal South Africa est en pourparlers avec le gouvernement et les syndicats pour tenter d'éviter la fermeture prévue de ses opérations de production d'acier long, mais a déclaré lundi qu'il voyait des "risques substantiels" dans l'annulation de cette décision sans changements dans l'environnement des affaires.

L'unité sud-africaine du numéro deux mondial de la sidérurgie, ArcelorMittal, a annoncé ce plan le 28 novembre, en mettant en cause la faiblesse de la demande et les problèmes d'infrastructure persistants dans l'économie la plus avancée d'Afrique. Elle a également déploré les politiques qui donnaient à la ferraille un avantage sur le minerai de fer dans la production d'acier.

Dans une mise à jour commerciale, ArcelorMittal a déclaré que le gouvernement sud-africain, les associations industrielles, les syndicats et les clients avaient exprimé une "inquiétude généralisée" quant à l'impact économique de la fermeture.

Les consultations visant à éviter la fermeture ont été constructives et se poursuivent, mais "trouver des solutions aux lacunes structurelles ... est complexe", a déclaré ArcelorMittal Afrique du Sud.

"Revenir sur la décision de fermeture comporte des risques substantiels et nécessite l'engagement, au minimum, de l'entreprise, de ses clients et fournisseurs, du gouvernement, des entreprises publiques et de nos employés", a déclaré ArcelorMittal South Africa.

Les pertes d'emplois dans les secteurs à forte intensité de main-d'œuvre, tels que l'exploitation minière et l'industrie manufacturière, ont accru la pression sur le parti au pouvoir en Afrique du Sud, le Congrès national africain, à l'approche des élections qui auront lieu plus tard dans l'année.

La société a déclaré qu'elle ferait une nouvelle annonce sur la fermeture prévue "dans un avenir proche".

L'unité d'acier long produit du matériel de clôture, des rails, des tiges et des barres utilisés dans les secteurs de la construction, de l'exploitation minière et de l'industrie manufacturière.

ArcelorMittal South Africa devrait annoncer une perte pour l'année complète jusqu'en décembre 2023, principalement en raison d'une charge de dépréciation de 2,1 milliards de rands liée à l'unité d'acier long dont la fermeture est prévue, ainsi qu'à des conditions commerciales difficiles en Afrique du Sud.

L'aciériste fera état d'une perte globale par action sur l'ensemble de l'année comprise entre 1,55 et 1,85 rand (0,0824 à 0,0983 $), contre un bénéfice de 2,34 rands par action sur la même période en 2022.

ArcelorMittal South Africa devrait publier ses résultats annuels le 8 février (1 $ = 18,8135 rands) (Reportage de Nelson Banya ; Rédaction de Alison Williams).