ArcelorMittal Afrique du Sud a déclaré mardi qu'elle envisageait de fermer ses opérations de production d'acier long en raison de la faiblesse de la demande et des problèmes d'infrastructure persistants, ce qui pourrait avoir un impact sur 3 500 emplois.

L'unité d'acier long de la société produit du matériel de clôture, des rails, des tiges et des barres utilisés dans les secteurs de la construction, de l'exploitation minière et de l'industrie manufacturière. ArcelorMittal produit également des produits de fonderie, des aciers plats et des produits tubulaires.

L'unité sud-africaine du numéro deux mondial de la sidérurgie, ArcelorMittal, a déclaré que la consommation d'acier dans l'économie la plus avancée d'Afrique avait chuté de 20 % au cours des sept dernières années, en raison de dépenses d'infrastructure limitées et de retards dans les projets.

Les problèmes persistants de logistique ferroviaire en Afrique du Sud et l'intensification de la crise de l'électricité ont également entraîné des coûts supplémentaires pour l'entreprise, a déclaré ArcelorMittal South Africa dans un communiqué.

"Dans ces circonstances, le conseil d'administration et la direction d'ArcelorMittal South Africa n'ont eu d'autre choix que de s'engager dans un processus qui envisage la liquidation de l'activité Longs de la société, qui peut être placée pour l'instant en entretien et en maintenance", a déclaré la société.

ArcelorMittal South Africa a déclaré que les 3 500 emplois qui pourraient être affectés comprennent le personnel à temps plein et les sous-traitants.

La société a enregistré une perte globale de 448 millions de rands au cours du premier semestre clos le 30 juin, contre un bénéfice de 3 milliards de rands au cours de la même période de l'année précédente, en raison de la crise de l'électricité en Afrique du Sud, d'une inflation élevée et d'une faible demande des secteurs clés de la consommation d'acier.