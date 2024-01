Zurich (awp) - L'équipementier automobile Autoneum a profité l'an dernier de l'acquisition d'activités du concurrent allemand en faillite Borgers Automotive pour afficher une croissance de 27,6% à 2,30 milliards de francs suisses. L'industriel winterthourois laisse entrevoir une rentabilité opérationnelle dans le haut de la fourchette visée de 3,5% à 4,5%, ainsi qu'un flux de trésorerie disponible supérieur à 100 millions.

Apurée des effets de périmètres et des effets de changes, la progression organique a tout de même atteint 7,2%. L'intégration de Borgers a propulsé le Vieux continent au rang de premier débouché, le chiffre d'affaires y ayant été étoffé de près de trois quarts à 1,07 milliard. Le groupe évoque aussi dans son compte-rendu préliminaire lundi un essor des volumes et des ajustements tarifaires. Les revenus ont progressé de 12,7% en Amérique du Nord à 895,9 millions.

L'Asie par contre a vu sa contribution s'étioler de 11,1% à 242,8 millions. La contraction est essentiellement attribuée à des effets de changes. La zone Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique (Samea) a vu ses ventes reculer de 9,6% à 109,0 millions, elle aussi handicapée par une sévère dépréciation des monnaies locales.

La croissance s'est avérée moins vive que prévu en toutes régions, selon les analystes interrogés par l'agence AWP. Les recettes en Europe étaient attendues à 1,10 milliard, en Amérique du Nord à 903 millions, en Asie à 264 millions et en zone Samea à 118 millions. Une croissance organique de 8,9% aurait dû permettre de générer un chiffre d'affaires de 2,39 milliards.

Sans s'aventurer sur le terrain des perspectives pour l'année en cours, Autoneum renvoie au 13 mars pour la publication de ses résultats 2023 détaillés.

jh/al