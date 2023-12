(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des résultats et des mises à jour commerciales des sociétés cotées à Londres, publiés lundi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

Goldplat PLC - Producteur d'or basé à Londres, qui a des opérations de récupération au Ghana et en Afrique du Sud et qui sert des clients en Afrique et en Amérique du Sud - déclare que le revenu du semestre au 30 juin était de 41,9 millions de livres sterling, en baisse de 3 % par rapport aux 43,2 millions de livres sterling de l'année précédente. Le bénéfice avant impôt est passé de 5,8 millions de livres sterling à 3,4 millions de livres sterling, avec un bénéfice de base par action de 1,67 pence, contre 2,08 pence auparavant. L'entreprise explique que ses activités ont été affectées par l'augmentation des coupures d'électricité en Afrique du Sud, la lenteur du traitement des créances due aux retards d'une fonderie en Europe et les retards dans l'exportation de matériel hors du Ghana au cours du dernier trimestre en raison de la finalisation du renouvellement de sa licence d'exploitation de l'or.

Deltic Energy PLC - Investisseur en ressources naturelles basé à Londres et spécialisé dans le sud de la mer du Nord - Mise à jour des progrès réalisés sur Pensacola et Selene. À Pensacola, dit la coentreprise a maintenant finalisé la décision positive d'investissement de puits sur la licence P2252 et approuvé le programme de travail 2024 et le budget qui permet de forer le puits d'évaluation de Pensacola à la fin de 2024. En ce qui concerne Selene, Shell UK Ltd, l'opérateur de la licence P2437, déclare que les travaux d'étude géotechnique du site sur l'emplacement de surface préféré du puits d'exploration Selene ont été achevés avec succès et que le navire a été démobilisé du site. Les résultats de ces travaux seront intégrés dans le plan de forage opérationnel. Le puits devrait être foré au cours du troisième trimestre 2024.

Corre Energy BV - Société de stockage d'énergie renouvelable et d'hydrogène vert basée à Groningen, aux Pays-Bas - Conclut des accords d'achat pour son projet GHH au Danemark, ce qui entraîne la clôture commerciale de ce projet. Il s'agit de la deuxième clôture commerciale en 2023, le projet ZW1 de Corre Energy aux Pays-Bas ayant franchi la même étape au cours du premier semestre. Les éléments pratiques sont maintenant en place et comprennent les dispositions relatives à l'accès au terrain, au réseau et à la caverne, ce qui rapproche considérablement les deux projets de leur achèvement, indique la société.

Narf Industries PLC - groupe de cybersécurité basé à Londres et spécialisé dans l'intelligence des menaces haut de gamme et la sécurité des infrastructures critiques - annonce une collaboration avec MITRE et Red Balloon Security afin de développer un nouveau modèle de menace pour les solutions logicielles et matérielles intégrées qui atténuent les cybermenaces pesant sur les infrastructures critiques. MITRE est une société américaine à but non lucratif qui réalise un chiffre d'affaires annuel de plus de 2,2 milliards de dollars et qui gère des centres de recherche et de développement financés par le gouvernement fédéral pour le compte de diverses agences gouvernementales américaines. Red Balloon Security fournit aux fabricants des solutions au niveau des microprogrammes pour sécuriser les dispositifs qui protègent les infrastructures essentielles. Le nouveau cadre se concentrera sur le secteur des infrastructures critiques, qui dépend de dispositifs intégrés souvent dépourvus de contrôles de sécurité appropriés et de plus en plus menacés.

Chariot Ltd - Société d'énergie de transition axée sur l'Afrique - Augmentation de la participation dans la société sud-africaine de négoce d'électricité Etana Energy Ltd aux côtés de H1 Holdings (Pty) Ltd. À l'issue de l'opération, Chariot détiendra 49 % (contre 25 % auparavant) et H1 51 % (contre 26 % auparavant) d'Etana. Chariot et H1 achètent les 49 % d'Etana précédemment détenus par le groupe Neura. Le commerce de l'électricité apportera une source de revenus supplémentaire et permettra à Chariot de participer à de grands projets d'énergie renouvelable en Afrique australe.

Thor Energy PLC - Société d'exploration minière axée sur les États-Unis et l'Australie - annonce la signature d'un accord entre EnviroCopper Ltd et Andromeda Metals Ltd pour l'acquisition de la licence d'exploration 5984 sur la péninsule de Yorke, en Australie-Méridionale. Thor détient actuellement une participation de 30 % dans ECL. En outre, Alligator Energy Ltd annonce un investissement stratégique dans ECL. Alligator fera un investissement initial de 0,9 million de dollars australiens pour 7,8 % d'ECL, avec l'option de faire d'autres investissements stratégiques échelonnés pour augmenter sa participation dans ECL jusqu'à 50,1 %.

Jangada Mines PLC - La société minière basée à Londres et axée sur le Brésil donne la priorité aux matières premières nécessaires au secteur de l'énergie renouvelable - Annonce une mise à jour sur la société de technologie d'extraction de minéraux critiques, Fodere Titanium Ltd, dans laquelle elle détient une participation de 7,7 %. La technologie d'extraction a fait ses preuves au niveau pilote en Zambie. Elle explique que cette technologie permet de récupérer 99 % des minéraux contenus dans divers résidus en un seul processus, ce qui réduit considérablement les coûts d'exploitation et profite à l'environnement. Il note que des plans pour une usine commerciale complète sont en place avec le soutien d'une banque de développement africaine, qui a l'intention de financer l'usine commerciale initiale avec un investissement de plus de 70 millions de dollars.

Flex Labs Inc - développeur de produits middleware d'intelligence artificielle - annonce le lancement bêta de son magasin d'applications pour agents d'intelligence artificielle. Cette plateforme permet la création, la distribution et la monétisation d'agents d'intelligence artificielle.

Majedie Investments PLC - fonds d'investissement géré par Marylebone Partners LLP qui vise une appréciation du capital à long terme tout en versant un dividende régulier - annonce une valeur d'actif net au pair au 30 septembre de 241,7 pence, en hausse de 9,6 % par rapport à l'année précédente. Le dividende a été pratiquement divisé par deux, passant de 10,4 pence à 5,4 pence, tandis que le rendement net par action a chuté de 5,2 pence à 1,6 pence. Notes Les conditions d'investissement ont été difficiles tout au long de l'année, les marchés mondiaux des actions et des obligations ayant été volatils, les attentes inflationnistes et les événements politiques ayant créé de l'incertitude pour les investisseurs et les gouvernements.

Tungsten West PLC - société minière qui s'efforce de relancer la production de la mine de tungstène et d'étain Hemerdon dans le Devon, en Angleterre - Lève 1,8 million de livres sterling par le biais de la tranche C de l'emprunt convertible de 2023. Explique que les termes et conditions sont substantiellement les mêmes que les tranches A et B des CLN annoncées en mai 2023. Explique que le produit soutiendra l'entreprise alors qu'elle continue à progresser dans ses activités d'obtention de permis, de mise à jour de son étude de faisabilité et de financement associé. S'attend à avoir besoin d'un financement supplémentaire par le biais d'une tranche D supplémentaire dans le cadre des CLN existants, ou d'un autre instrument, au cours du premier trimestre 2024 pour achever l'étude de faisabilité et permettre à l'entreprise de compléter son principal cycle de financement.

Wentworth Resources PLC - Société de production de gaz naturel centrée sur la Tanzanie - Fournit une mise à jour sur l'offre des Etablissements Maurel & Prom SA qui devrait maintenant être finalisée avant le 31 décembre. Explique que l'accord a été approuvé par la Commission tanzanienne de la concurrence loyale. En conséquence, l'audience du tribunal visant à sanctionner le plan de l'opération sera facilitée et devrait avoir lieu demain. Le plan devrait entrer en vigueur le 22 décembre.

Molecular Energies PLC - société spécialisée dans le pétrole, le gaz et les énergies alternatives - Réalise une percée technologique et commerciale significative chez Dual Fuel Ltd, une filiale à part entière de la division de développement des énergies alternatives de la société, Green House Capital Group PLC, détenue à 75 %. Les premiers essais de la technologie d'injection d'hydrogène brevetée par DFL indiquent qu'un minimum d'environ 20 % d'hydrogène peut être introduit en toute sécurité dans le moteur d'un véhicule diesel lourd, ce qui se traduit par une réduction proportionnelle de la quantité d'émissions et une extension significative de l'autonomie de conduite. Le déplacement de 20 % représente la base de la technologie de DFL et établit ses références en tant que solution commerciale pour les opérateurs de flottes de véhicules diesel lourds dans le monde entier, les premiers clients ayant déjà été identifiés dans le pays de lancement, le Paraguay. Le DFL va maintenant passer aux essais sur route roulante qui devraient avoir lieu au cours du premier trimestre 2024.

Power Metal Resources PLC - Société d'exploration de métaux axée sur l'Amérique du Nord, l'Afrique et l'Australie - Annonce des résultats encourageants dans son entreprise d'uranium détenue à 100 % en Saskatchewan, au Canada. Explique que le programme d'exploration 2023 axé sur l'uranium est le plus important entrepris par la société et couvre 10 propriétés. Note que d'importantes anomalies prospectives d'uranium ont été confirmées dans deux propriétés supplémentaires, en plus des quatre précédemment notifiées.

