Bushveld Minerals Ltd - producteur de vanadium exploitant les installations de traitement Vanchem et Vametco en Afrique du Sud - reçoit un nouveau prêt sans intérêt de Southern Point Resources Ltd d'un montant de 56,3 millions de ZAR, soit environ 3,0 millions d'USD. Cela porte à 12,5 millions USD le montant total versé à Bushveld par le fonds d'investissement axé sur l'Afrique du Sud.

Craig Coltman, directeur général, a déclaré : "La réception de ces liquidités permet à la société de réduire le solde de ses créanciers tout en continuant à mettre en œuvre les initiatives nécessaires pour améliorer les performances opérationnelles de Vanchem et de Vametco."

Cours actuel de l'action : 1,50 pence par action, en hausse de 3,5 % à Londres ce jeudi

Evolution sur 12 mois : en baisse de 67%.

Par Hugh Cameron, journaliste à Alliance News

