Cambria Africa PLC - société holding pour les entreprises opérant au Zimbabwe, y compris le fournisseur de solvants industriels Millchem et le fournisseur de services financiers Payserv - déclare qu'elle n'est toujours pas en mesure de publier ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 août 2023. En outre, elle déclare qu'elle ne sera pas en mesure de publier ses résultats intermédiaires pour les six mois se terminant le 28 février 2024 avant la date limite du 31 mai. Elle indique que les actions resteront suspendues jusqu'à la publication de l'exercice 2023 et l'annonce des résultats intermédiaires pour l'exercice 2024. La négociation de ses actions a été suspendue sur l'AIM le 31 mars.

Par Sabrina Penty, journaliste à Alliance News

