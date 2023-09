La banque sud-africaine Capitec a annoncé jeudi une hausse de 9% de son bénéfice semestriel, une croissance inférieure à celle qu'elle annonce habituellement pour la période intermédiaire, alors que l'inflation élevée et les taux d'intérêt élevés ont rongé les bénéfices.

Pour les six mois se terminant le 31 août, la plus grande banque de détail d'Afrique du Sud en termes de nombre de clients, a déclaré un bénéfice par action - la mesure standard des bénéfices du pays - de 40,72 rands (2,13 $), en hausse par rapport aux 37,38 rands affichés il y a un an.

La Capitec Bank est l'une des banques sud-africaines à la croissance la plus rapide, car elle cible les personnes à faible revenu qui n'ont pas été exploitées par une série de mastodontes bancaires bien établis et conservateurs du pays.

Cependant, étant exposée à la tranche de revenus inférieure, la banque a également supporté le poids de dépréciations plus importantes, ses clients ayant été mis à rude épreuve après dix hausses successives des taux d'intérêt.

Le prêteur a déclaré que sa charge de dépréciation de crédit - ou les prêts qui sont devenus mauvais - pour le semestre a augmenté de près de deux tiers pour atteindre 4,76 milliards de rands.

(1 $ = 19,1594 rands)