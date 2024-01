Caracal Gold PLC - Producteur d'or centré sur l'Afrique de l'Est - conclut un accord de prêt de 250 000 USD avec CSS Alpha Global Pte Ltd pour une durée de 12 mois. Le prêt porte un intérêt de 3 % par mois et sera remboursé en neuf versements égaux après une période de grâce de trois mois. Le directeur général Robbie McCrae a garanti le prêt par une caution personnelle à hauteur de 50 % du montant principal. La société mère du prêteur recevra 13 millions d'actions de Caracal dans le cadre de la transaction. Caracal utilisera les fonds pour le fonds de roulement de sa mine d'or Kilimapesa et pour divers coûts d'entreprise.

Cours actuel de l'action : 0,27 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 99

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

